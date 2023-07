Mercado de carros elétricos ainda enfrenta problemas

Na busca de informações para saber como anda a introdução do carro elétrico no Brasil, podemos ver que as montadoras apostam em incentivos tributários e infraestrutura para massificar os modelos populares no país, devendo demorar poucos anos para o mesmo se tornar comum nas ruas e rodovias brasileiras.

Dentre os problemas apontados para a demora dos carros elétricos conquistarem o mercado local, estão o alto investimento para se comprar um veículo elétrico. Hoje o 100 elétrico E-JS1 da JAC Motors custa R$ 139.900,00, um dos mais baratos do Brasil, mas a versão a combustão dos carros mais baratos fica menos da metade desse valor.

Outro problema é com relação à autonomia de um carro elétrico, que não faz frente aos carros à combustão. A pouca infraestrutura também pesa na hora da escolha de um carro elétrico, uma vez que os eletropostos de recarga rápida ainda não são muitos, como os postos de gasolina, bem como o tempo de recarregamento de uma carga completa ser muito demorado, cerca de uma hora, contra cinco minutos para se encher um tanque de gasolina.

Outro fator é que o carro elétrico exige pneus especiais devido ao peso da bateria e de mais aderência por trabalhar sob alto torque e potência.

China vai produzir carros elétricos no Brasil

Atualmente, a China é a maior produtora de veículos movidos por eletricidade (VEs) no mundo, comercializando cerca de 6,8 milhões de veículos no ano passado, contra 800 mil dos Estados Unidos e cerca de 50 mil no Brasil.

As fábricas chinesas estão aportando no Brasil e a montadora BYD (Build Your Dreams ou construa seus sonhos) anunciou recentemente investimento de R$ 3 bilhões na Bahia para operar três fábricas no complexo de Camaçari, a 50 quilômetros de Salvador.

A BYD quer fabricar carros elétricos no Brasil a partir do fim de 2024 ou no início de 2025. O objetivo é o de estabelecer uma cadeia de suprimentos completa no Brasil para a produção dos veículos, contemplando iniciativas de capacitação de profissionais, a nova fábrica em Camaçari e até mesmo a atração de outras empresas chinesas especializadas na produção de elétricos para cá. No Brasil, a BYD já comercializa cinco modelos de carros elétricos, como o Dolphin (recém-lançado), a partir de R$149.800.

Outra montadora chinesa, a Great Wall Motor (GWM) anunciou que vai iniciar em maio de 2024, com aproximadamente um ano de atraso em relação à previsão inicial, a produção de carros na fábrica comprada em agosto de 2021 da Mercedes-Benz. A unidade fica em Iracemápolis, no interior paulista, e vai produzir picapes e utilitários esportivos (SUVs) com motorização híbrida que combina um motor flex, movido tanto a gasolina quanto a etanol, a outro elétrico plug-in, com bateria carregada na tomada.

A planta, que até 2021 pertencia à Mercedes Benz e foi adquirida pelos chineses, vai receber R$ 4 bilhões em investimentos nos próximos dois anos. O objetivo é aumentar a capacidade de produção de 20 mil para até 100 mil carros por ano.