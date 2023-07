Moradores pedem fechamento dos canteiros centrais da Avenida Antônio Bolonha

Uma das solicitações que vem sendo fervorosamente pedidas pelos moradores de Vargem Grande do Sul é o fechamento dos canteiros centrais da Avenida Antônio Bolonha, a fim de proibir a conversão dos veículos. O local já foi palco de inúmeros acidentes, inclusive com vítimas fatais.



No dia 25 de maio, o acidente que tirou a vida de Anderson Corsi, de 32 anos, chocou a cidade e os moradores retornaram o assunto. Na sessão da Câmara Municipal, o vereador Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil) abordou o tema e solicitou ao Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) e ao Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) que os canteiros centrais da Avenida Antônio Bolonha sejam fechados, devido aos inúmeros acidentes que já aconteceram no local.



No acidente, Anderson dirigia uma motoclicleta e, quando o carro que estava no mesmo sentido fez uma conversão, Anderson foi atingido e socorrido em estado grave ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, deixando sua esposa e dois filhos pequenos.



Recentemente, foram instaladas nos canteiros centrais placas proibindo a conversão. A Gazeta de Vargem Grande entrevistou o diretor do Desetran, Rogério Bocamino, que informou que como existe a ausência de uma segunda rotatória para o acesso ao Jardim Paraíso e ao bairro Santa Terezinha, se o acesso à Rodoviária for fechado, por exemplo, criará uma situação no trânsito ainda pior, levando inclusive um número maior de acidentes.



“Nas aberturas menores, existem placas de proibido a conversão. O fator principal é a obediência da sinalização pelos motoristas, muitas vezes observamos que os acidentes de trânsito ocorrem pela desobediência das normas de trânsito, como realizar conversão em local proibido. Muitos acidentes acontecem quando alguém descumpre uma norma de trânsito, o motorista que não seguiu as normas muitas vezes acaba atingindo outro motorista, pedestre e ciclistas que estão cumprindo essas normas”, disse.