Após grave acidente, vargengrandenses voltam a pedir a duplicação da SP-344

Um grave acidente aconteceu por volta das 21h45 de domingo, dia 9, na SP-344, que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista, na altura do km 239, em frente ao conhecido pesqueiro do Canaroli, envolvendo dois veículos que se chocaram frontalmente. O acidente registrou uma vítima fatal.

A Polícia Rodoviária apurou que um carro Wolkswagen Fox de uma família de Vargem, que reside em Mogi Guaçu, estava voltando para a sua cidade quando colidiu de frente com uma caminhonete Hyundai Tucson, que teria saído do pesqueiro e entrado na pista sentido Vargem sem fazer o balão.

Os passageiros do carro que seguiam para Mogi Guaçu, uma família inclusive com uma criança, não sofreram ferimentos maiores e a motorista da Tucson, Letícia Lori Messias Rodrigues, de 42 anos, residente no Jd. Santa Marta, teria sido socorrida junto ao Hospital de Vargem, com ferimentos mais graves. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O caso causou grande comoção nas redes sociais e os internautas voltaram a pedir a duplicação da SP-344. Mesmo com as melhorias realizadas pela Renovias, o trecho da SP-344 na região tem registrado uma série de acidentes, muitos com vítimas fatais.

A rodovia, que está sob a concessão da Renovias, recebeu uma série de intervenções ao longo dos anos de contrato da empresa, como a implantação de faixas adicionais, melhorias na pavimentação, acostamento, a elevação da via em parte da zona urbana de Vargem Grande do Sul, a criação de novos acessos e rotatórias, entre outros.

Por conta do perigo da rodovia, as prefeituras de São João e Vargem se uniram há alguns anos e reivindicam junto ao Governo Estadual a duplicação da via. Em fevereiro de 2019, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) de Vargem protocolou um ofício solicitando a melhoria, anexando um dossiê contendo informações sobre os acidentes divulgados pela imprensa. O pedido foi reiterado em maio do mesmo ano, durante audiência com o vice-governador do Estado Rodrigo Garcia. Em outubro, o então prefeito Vanderlei Borges de Carvalho (MDB) de São João da Boa Vista se reuniu com o vice-governador e, entre as reivindicações apresentadas, também estava a duplicação da SP-344.