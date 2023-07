Hobby tem muitos adeptos na cidade

Para deixar seu Santana como deseja, Jonatas disse que pretende além de rebaixar mais os 2cm, colocar teto solar e freio a disco traseiro. “É o que falta para deixá-lo como eu quero, quem sabe mudar a cor, um vermelho ou vinho”, acrescentou, mostrando como seria o Santana dos seus sonhos.

O mecânico ainda possui um Audi A-3, com rebaixamento padrão, com suspensão, molas e amortecedores menores, mais aro 20, e um Gol Quadrado, ano 82, com a suspensão levantada 20 cm do original.

Este é outro trabalho que o Jonatas executa na sua oficina, o levantamento das suspensões, muito usadas em quem tem caminhonetes, que levantam a suspensão para poder trabalhar melhor principalmente na zona rural.

Em Vargem e na região, existem muitos adeptos do rebaixamento de seus carros, um verdadeiro hobby. Tem vários clubes ou grupos de motoristas que deles participam, como o Diarrastro Club, Voando Baixo, Neuro Escuderia, dentre outras.

Jonatas disse que não participa destes clubes, pois presta serviços para muitos proprietários de carros que querem rebaixar seus veículos, que são membros destes clubes. Ele tem clientes de São João da Boa Vista, Poços de Caldas, Mococa, Pinhal, Grama, Casa Branca e outras cidades da região.

“A maior parte vem em busca de um novo projeto, levantamento das estruturas, colocação de novas suspensões. É um serviço mais caro, um hobby, não uma necessidade. As pessoas fazem porque gostam e geralmente investem um pouco mais”, explicou.

Para fazer um rebaixamento básico, o cliente gasta com um kit básico, algo em torno de R$ 1.500,00, mais o jogo de rodas aro 20, que custa mais caro, algo em torno de R$ 6.000,00.

Além de sua oficina, há outras na cidade que executam o serviço de rebaixamento, mas no rebaixamento extremo, a Jhoninha Suspensões se destaca pelos serviços prestados.

Graças à sua dedicação e profissionalismo, Jonatas já conquistou diversos prêmios nas exposições e campeonatos que participou na região, sempre conseguindo o primeiro lugar, como o Campeonato Brasileiro de Som Automotivo, Personalizados e Rebaixados, dentre outros.