Nova rotatória na Avenida custaria cerca de R$ 2 milhões

Segundo o informado pelo diretor do Desetran, Rogério, a Prefeitura Municipal desde o começo do ano está desenvolvendo um projeto para construção de uma rotatória onde está o semáforo, hoje, em frente ao Estádio Municipal Dudu Ramão, embora o espaço ali ainda seja pequeno para fazer uma rotatória na dimensão necessária.



“Para realização dessa obra será necessário pegar parte da frente do Estádio Dudu Ramão como também realizar uma desapropriação de um terreno no Jardim Paraíso II, além disso, será necessária a mudança de postes, tubulação de água, tubulação de esgoto entre outros procedimentos”, explicou.

“Esse projeto está praticamente concluído, o problema é que para viabilizar isso a prefeitura precisa de aproximadamente R$ 2 milhões, recurso este que a prefeitura não possui no momento. Então temos que buscar esse recurso e a prefeitura está trabalhando para conseguir esse recurso para viabilizar a realização dessa obra”, completou.

De acordo com o pontuado, quando a rotatória for construída, todos os acessos da Avenida Antônio Bolonha poderão ser fechados, pois haverá duas rotatórias que permitirão uma conversão segura. “Mas é claro que estamos falando isso antes da construção da rotatória, pois mesmo quando fechar todas as entradas e fazer essa rotatória se houver desobediência das normas de trânsito há uma grande possibilidade de ainda acontecer acidentes no local. O que precisamos na verdade é de conscientização por parte dos motoristas, pois a maior parte dos acidentes acontece por imprudência”, finalizou.