Acidente deixou graves ferimentos em família

O grave acidente que aconteceu por volta das 21h45 de domingo, dia 9, na SP-344, que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista, na altura do km 239, em frente ao conhecido pesqueiro do Canaroli, envolvendo dois veículos que se chocaram frontalmente, além de uma vítima fatal, produziu graves ferimentos nos membros da família de um dos carros atingidos.

Segundo um dos familiares, que mora na cidade de Mogi Guaçu e tem parentes em Vargem Grande do Sul, “Nós tivemos grandes prejuízos materiais e principalmente fraturas, lesões e hematomas dos quais ainda estamos nos recuperando”

Eles procuraram no final da semana passada o jornal, para que pudessem explicar melhor o que aconteceu, uma vez que nas matérias publicadas pela Gazeta de Vargem Grande, constava como se a família não tivesse sofrido ferimentos com maior gravidade.

“O acidente ocasionou além da perda de nosso transporte, a perda da alegria. estamos bem abalados e nos recuperando. Minha filha teve a clavícula quebrada, meu esposo quebrou costelas, punho, vários cortes dos quais precisou de pontos e eu tive uma lesão séria no ombro da qual estou fazendo exames para verificar se irei precisar operar ou se apenas ficarei com sequelas”, afirmou uma das vítimas.

Ela agradeceu pela divulgação do que de fato passaram durante o acidente e disse que “infelizmente por falta de responsabilidade de outras pessoas minha família quase morreu. Somos um milagre”.

Conforme noticiado pela Gazeta de Vargem Grande, a Polícia Rodoviária apurou que um carro Wolkswagen Fox de uma família de Vargem, que residia em Mogi Guaçu, estava voltando para a sua cidade quando colidiu de frente com uma caminhonete Hyundai Tucson, que teria saído do pesqueiro localizado às margens da rodovia, conhecido como Pesqueiro Canaroli e entrado na pista sentido Vargem sem fazer o balão.

Os passageiros do carro que seguiam para Mogi Guaçu, uma família inclusive com uma criança, sofreram ferimentos graves, como agora foram citados e a motorista da Tucson, Letícia Lori Messias Rodrigues, de 42 anos, residente no Jd. Santa Marta, teria sido socorrida junto ao Hospital de Vargem, com ferimentos mais graves e infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.