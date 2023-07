Carreata e bênção dos veículos será na quarta

A Paróquia de Sant’Ana realizará na próxima quarta-feira, dia 26, a tradicional carreata em louvor à Padroeira Nossa Senhora Sant’Ana e também a São Cristóvão, Padroeiro dos Motoristas, cujo dia é celebrado no dia 25 de julho.

De acordo com o informado pelo padre Carlos Eduardo Dobies, a procissão de carros terá início às 9h, na Igreja Matriz de Sant’Ana, de onde partirá o cortejo, que irá percorrer várias ruas da cidade. Após, haverá a tradicional bênção dos veículos ao lado da Igreja Matriz de Sant’Ana.

A Novena de Sant’Ana teve início na última segunda-feira, dia 17, e segue até quarta-feira, dia 26, Dia da Padroeira. Durante a semana, a novena é às 19h30, e no final de semana, às 18h.

Neste sábado, dia 22, a novena será celebrada pelo padre Lucas Ricci. Neste domingo, dia 23, padre Thiago celebrará a novena, com a Comunidade Presença. Na segunda-feira, dia 24, o padre Ramiro celebrará a missa e na terça-feira, dia 25, o celebrante será padre Zezinho.

A Missa Solene e a Procissão da Senhora Sant’Ana será às 17h, na quarta-feira, dia 26.

Quermesse

A tradicional Quermesse de Sant’Ana, realizada pela Paróquia Matriz de Sant’Ana, segue neste final de semana. O evento acontece neste sábado, dia 22, e neste domingo, dia 23, no sábado de próxima semana, dia 29, e chega ao fim no domingo, dia 30.