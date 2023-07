Casa Branca faz tour turístico

O tradicional Tour Turístico de Trenzinho pelo Centro Histórico de Casa Branca foi realizado no último sábado, dia 15, com os moradores do Asilo de Inválidos e do Lar São Vicente de Paulo.

De acordo com a Prefeitura de Casa Branca, acompanhados por monitores e cuidadores, eles visitaram locais tradicionais da Capital Estadual da Jabuticaba como o Santuário do Desterro, Instituto de Educação, Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, entre outros.

Em Casa Branca, a Linha Turística de Trenzinho pelo Centro Histórico oferece essa oportunidade para casabranquenses e turistas, que querem descobrir várias curiosidades sobre a cidade e sua cultura. O passeio pode ser feito gratuitamente e mais informações podem ser obtidas no Posto de Informações Turísticas (PIT), pelo telefone (19) 3671-9720, no Ramal 9729.