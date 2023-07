Economia do Conhecimento e Captação de Investimentos

Reinaldo Ricchi Jr.

A economia do conhecimento está fundamentada na aplicação do capital humano em projetos de desenvolvimento, pois na base da inovação tecnológica, da sustentabilidade e de todos os outros temas está sempre o poder transformador do conhecimento. Com o desenvolvimento exponencial da computação nas últimas décadas, a economia está se tornando cada vez mais dependente de profissionais com formação profunda e abrangente. Este é o único caminho para ser competitivo nas próximas décadas [1].

O termo “economia do conhecimento” foi popularizado pelo famoso consultor de gestão de negócios, Peter Drucker. Ele, na verdade, sempre esteve à frente de seu tempo, com o foco no desenvolvimento de habilidades profissionais, na análise dos dados e na estratégia para medir o desempenho do gerenciamento [1].

De fato, o desenvolvimento de habilidades profissionais está no centro dos debates em todo o mundo, pois, com o aumento da complexidade da economia global, aumenta, também, a necessidade de se investir com cada vez mais seriedade na formação de capital humano. Isso vale para municípios, estados e países: não existe, neste momento da História, outro caminho para o desenvolvimento econômico.

A economia do conhecimento é caracterizada pela presença maior de funcionários com alto grau de qualificação, para a realização de tarefas que aplicam as várias tecnologias do Século 21. Essa é uma realidade bem diferente de décadas atrás, quando a

a economia dependia muito de empregos que exigiam menos qualificação, no que diz respeito ao volume de conhecimento, como é o caso da produção de bens físicos, por exemplo [1].

No entanto, com a automatização de grande parte dos trabalhos que exigem força física, a necessidade por qualificação aumentou de maneira exponencial, pois a economia do conhecimento é alimentada por inovação, pesquisa e rápido avanço tecnológico. Esse desenvolvimento exige dos gestores públicos políticas orientadas para a formação de capital humano, para que projetos inovadores possam ser implementados, com a possibilidade de atrair grandes investimentos.

Referência