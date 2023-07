Expograma já tem data marcada

Após oito anos da última edição, a 3ª Expograma, tradicional Festa do Café de São Sebastião da Grama, será de 1º a 4 de novembro. O evento acontece na Arena de Eventos, na entrada da cidade.

Na última semana, a primeira atração já foi divulgada: a dupla Zé Henrique e Gabriel sobe ao palco na quarta-feira, dia 1º. A Prefeitura de São Sebastião da Grama informou que as vendas serão abertas em breve, bem como o início das trocas de ingresso por 1 kg de alimento.

As inscrições para o concurso Rainha do Rodeio de São Sebastião da Grama têm início na próxima segunda-feira, dia 24, e seguem até o dia 18 de agosto.

As interessadas podem se inscrever na Casa da Cultura da cidade das 9h às 11h e das 14h às 16h, levando o RG, CPF, comprovante de residência e uma foto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3646-9709.