Festa da Batata começa quarta

Após cinco anos da última edição, a contagem regressiva para a Festa da Batata 2023 está chegando à reta final. A partir de hoje, faltam exatamente quatro dias para o início do evento tradicional de Vargem Grande do Sul, que acontecerá no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento, de quarta-feira, dia 26, a domingo, dia 30.

À frente do evento, está o Rotary Club de Vargem Grande do Sul e a entidade Mão Amiga, que convidou a empresa Soluções Eventos para organizar a Festa da Batata, que também o apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal.

A Festa da Batata contará com três provas de rodeio, sendo Touro, Team Penning e Três Tambores, de quinta-feira a domingo. Os ganhadores de cada modalidade ganharão uma moto.

O evento contará com um locutor de Barretos, Adriano do Vale, um locutor de São João da Boa Vista, sendo Pitty Júnior. O comentarista oficial é Bruno Ribeiro e o locutor comercial é o Biscoito.

O Espaço da Batata terá 200 metros quadrados, com diversos pratos de batata, como batata palito, batata de casamento, batata de carinhas e batata recheada, e também com um Parque de Diversões gratuito de 200 metros quadrados.

Ingressos

Os ingressos ainda podem ser adquiridos nos pontos de vendas oficiais:BM Moda Country, Posto Shell, Vitrine Boutique, Body Imports, Wizard, Novo Milênio, Posto Redentor, Fortaleza Modas, Auto Posto São Joaquim e Gabriel Turismo, onde estão sendo vendidos os pacotes da pista, os ingressos individuais da pista, os pacotes do VIP Front Stage e os ingressos individuais do VIP Front Stage. Os interessados também podem comprar o ingresso de forma digital, no site Guichê Web.

Aqueles que quiserem adquirir camarote para a festa, podem entrar em contato com Roseli pelo telefone (19) 98943-2727.

Shows

O evento tem início na quarta-feira, dia 26, com portões abertos e apresentações durante o dia dos talentos da cidade, com Adriano Ramos, Débora Tortelo, Ronaldo Marques, Kethy Oliveira, André & Thiago e Sambaí, além da apresentação de Juliana Zitti.

A quinta-feira, dia 27, também será com portões abertos, com apresentação de Luan Pereira. Na sexta-feira, dia 28, sobem ao palco as duplas Douglas & Vinícius e Hugo & Guilherme, sendo Douglas & Vinícius a primeira apresentação.

No sábado, dia 29, o DJ Leo Buosi sobe ao palco, em seguida, a dupla sertaneja Guilherme & Benuto animará o público e, após, Victor Miranda comanda a festa. No domingo, dia 30, também com portões abertos, quem sobe ao palco é a dupla Matogrosso & Mathias, que encerra o evento com chave de ouro.

Detalhes

Na quarta-feira, o evento será das 13h às 21h. Na quinta-feira, a abertura do portão será às 19h, e no domingo, ao meio-dia, logo após o desfile da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. Haverá música na Praça de Alimentação, semifinal e final dos Três Tambores e do Rodeio. Após, show com portões abertos com a dupla Mato Grosso e Mathias.

O valor do estacionamento oficial do evento será R$ 30,00 na quarta, quinta e domingo, que são os dias de portão aberto, e R$ 40,00 na sexta e no sábado.

O estacionamento do camarote será dentro do evento, onde na compra, o responsável já tem direito a um carro gratuito e os próximos dois carros pagam um valor de R$ 100,00 cada, o pacote dos cinco dias.

Os camarotes e o VIP Front Stage ainda terão completo serviço de bar e buffet, além de banheiros containers exclusivos para os dois setores.