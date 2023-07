Missa Sertaneja emocionou fiéis

Celebrada no último domingo, dia 16, a Missa Sertaneja com a Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e autoridades municipais, contou com a participação da Orquestra de Música Caipira de Vargem Grande do Sul.

A missa, celebrada pelo padre Carlos Eduardo Dobies, o conhecido padre Eduardo ou padre Du, também homenageou os voluntários que trabalham na realização da festa e os romeiros.