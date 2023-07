PM cumpre mandados de prisão

Dois mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul. No sábado, dia 15, um rapaz foi preso no Jardim Paraíso II, durante patrulhamento por volta das 9h30.

Os PMs viram um rapaz, na qual era de conhecimento que contra ele havia um mandado de prisão. Ele foi abordado e identificado, mas nada de ilícito foi encontrado. Diante dos fatos, ele foi levado ao Plantão Policial de São João.

Outro caso

Na segunda-feira, dia 17, por volta das 20h45, outro rapaz foi preso no Jardim Novo Mundo. O homem foi visto em atitude suspeita do lado de fora de um carro estacionado.

Ao ver a viatura, o rapaz tentou entrar dentro do carro e foi abordado e submetido à busca pessoal, onde nada de ilícito foi localizado. Contra o rapaz, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de lesão corporal, expedido desde o dia 10 de abril pela Comarca de Vargem.

Ao ser questionado, confessou que tinha conhecimento do mandado. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial e ele foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.