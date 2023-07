Polícia Civil investiga morte na linha do trem em São João

A Polícia Civil de São João da Boa Vista investiga a morte do aposentado Eduardo Ferreira, conhecido como ‘Dú Alemão’, de 53 anos, após o corpo do homem ter sido encontrado com ferimentos nas margens da linha férrea, próximo aos bairros Rosário e Vila Valentim. O corpo foi encontrado na manhã de domingo, dia 16.

Informações do jornal O Município dão conta que, até o momento a polícia descarta que ele tenha sido assassinado. Contudo, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) afirmou que seguirá acompanhando o caso por mais 30 dias. A hipótese de que não houve crime, segundo a Polícia Civil, tem ligação com a necropsia, que constatou lesões não indicativas de prática de homicídio, pois o ferimento provocado na testa da vítima foi considerado superficial.

No domingo pela manhã, após o cadáver ter sido localizado com ferimentos na região da cabeça, a perícia levantou suspeita de que o homem teria sido vítima de homicídio. Entretanto, no período da tarde, com base em depoimento da família, a Polícia Civil informou que o homem teria batido a cabeça ao cair em decorrência de ter passado mal.

O trecho da linha férrea onde ele foi localizado sem vida é desprovido de câmeras de monitoramento e cheio de mato. No entanto, há outras alternativas, segundo a delegacia especializada. A perícia ainda constatou que próximo ao local foram encontradas pedras com marcas de sangue.