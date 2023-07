Quadrilha rouba carro de rede de combustível com R$ 16 mil

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo de veículo no Centro, no sábado, dia 15, por volta das 16h. Os PMs encontraram o carro.

As vítimas relataram que trabalham para uma empresa de combustíveis da cidade e estavam no veículo, um Celta, sentido a rodovia quando um veículo SUV cinza parou na sua frente e dois homens encapuzados e com luvas, desceram com uma arma de fogo semelhante a revólver.

Eles anunciaram o roubo e um deles disse que queria o dinheiro. Os criminosos mandaram as vítimas olharem para o chão e entregarem os celulares, agredindo-as com tapas na cabeça.

O veículo foi roubado, com celulares, bolsas, documentos e R$ 16 mil dentro. Os criminosos fugiram sentido a rodovia enquanto eram acompanhados pelo veículo SUV cinza.

O Celta foi encontrado no Jardim Morumbi. A Polícia Científica compareceu no local e a ocorrência foi apresentada na delegacia de São João. O veículo foi entregue ao representante da empresa.