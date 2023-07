3º Dia de Campo da Unifeob bate recorde de público

O curso de Engenharia Agronômica realizou a 3º edição do Dia de Campo na Fazenda-Escola da Unifeob, no último sábado, dia 15, sendo o ano com maior público. Na edição, novas tecnologias foram aplicadas no campo e demonstradas no evento.

Segundo a Unifeob, mais uma vez sendo sucesso entre os participantes, o objetivo foi integrar empresas, universitários, docentes, profissionais do agronegócio e toda a comunidade interessada em conhecer novidades sobre o assunto. “Com a presença de importantes personalidades do agronegócio e foco na cultura da batata, produtores e grandes marcas também puderam demonstrar técnicas, expor novos produtos e trocar conhecimentos com diversos players do agronegócio, utilizando o campo experimental da Fazenda”, disse.

Com o plantio realizado em maio, o evento também foi uma oportunidade para os estudantes vivenciarem o que aprendem em sala de aula, desde trato de solo, plantio, tratos culturais, colheita e tudo que envolve a produção de batata.

Diversos estandes foram montados para cada empresa parceira apresentar seus produtos, tecnologias e estratégias de cultivo. Participaram do evento a ABVGS, ADAMA, AGR, Nitro, Associação Setembro, BASF, Bauer, Bayer, Origem, Cooperbatata, Corteva, Dogo, Ebara, Thebe, Ihara, Sicredi, Syngenta e Terraverde John Deere.

De acordo com o coordenador de engenharia agronômica, José Rodolfo Brandi, a Unifeob disponibiliza a fazenda-escola para as empresas realizarem experimentos e comprovarem a qualidade dos produtos, dando ainda mais visibilidade aos produtores usarem no campo.

Além da integração desses diferentes setores e a possibilidade de expandir o networking, o evento também contribuirá diretamente com a sociedade. “Atendendo a um pedido da ABVGS, toda a produção do campo experimental de batata será revertida como doação para instituições assistenciais por meio da Associação Setembro de Vargem Grande do Sul”, afirmou o coordenador.