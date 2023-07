Arraial Bushido foi um sucesso

A Associação Bushido de Judô realizou o seu tradicional Arraial, uma festa junina cheia de diversão e alegria para as crianças, no dia 7 deste mês. A festa foi um sucesso, contou com uma mesa farta de bolos, doces, salgados e até chocolate quente.

O sensei Daniel Garcia ressaltou que o Arraial Bushido é um momento especial para a comunidade local, onde as crianças têm a oportunidade de vivenciar a tradição das festas juninas e se divertir ao lado dos familiares e fortalecer os laços entre os amigos. “A Associação Bushido de Judô, além de promover a prática do judô, também se preocupa em oferecer momentos de lazer e integração para a comunidade. O Arraial é apenas uma das diversas atividades realizadas ao longo do ano, que visa proporcionar momentos de diversão e aprendizado para crianças e adultos”, disse.

Ele agradeceu a todos que participaram e colaboraram para que o tradicional arraial acontecesse. “Aos pais e mães que ajudaram levando suas prendas, a toda diretoria Bushido, sempre pronta a ajudar em tudo que for preciso, ao Gabé Seixas pelo som, aos nossos amigos Lukinha Alimentos, Fernanda Freitas, Olavo Ferreira Martins Neto e Cristiane Canato Inayama que ajudaram na compra das sacolinhas de doces para as crianças, um agradecimento muito especial para a nossa presidente Val Lima Taú que foi quem montou a decoração e correu atrás de tudo para que a nossa festa junina fosse um sucesso. Arigato gozaimasu”, completou.