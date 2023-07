Família ‘de Andrade’ realiza confraternização

Os descendentes de Joaquim Octávio de Andrade e Amélia Ribeiro da Silva se reuniram em um jantar de confraternização, quando então, foi entregue o livro “Um dos Barões do Café”, onde uma coletânea de dados e fotos eternizará a história da família. O Encontro aconteceu no último sábado, dia 15 de julho, no salão de festas do Restaurante Braseiro. Na ocasião, estivaram presentes neta, bisnetos, trinetos e tataranetos do casal.

O evento foi idealizado pela bisneta Maria Aparecida de Andrade Zamora, a Picida. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, ela aproveitou a oportunidade para agradecer a todos que compareceram ao evento e também colaboraram enviando dados e fotos de suas famílias enriquecendo o livro.

“O apoio de minhas irmãs na decoração do local, em especial a Ana Teresa na correção do livro e Regina Amélia na confecção dos marcadores de livro e nas deliciosas bolachas. A prima Cristina de Andrade Brugnara pela parceria e ajuda no contato com os primos arredios, para que o livro não ficasse incompleto. Foi com sua ajuda que, após 10 anos, o livro foi concluído”, disse.

“Agradeço também ao primo Moacir Andrade Peres, gratidão eterna pelo patrocínio na publicação do livro. E no final e não menos importante, agradeço minha filha, Daniela de Andrade Zamora, pelo apoio incondicional. Sem sua valiosa ajuda o livro não seria possível”, completou.

O livro conta a história da família ‘de Andrade’, a partir da antecedência e descendência do conhecido casal Joaquim Octávio de Andrade e Amélia Ribeiro da Silva, que por muitos anos moraram em Vargem Grande do Sul e contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Joaquim Octávio foi um político muito conhecido na época, que trabalhou para que a emancipação de Vargem acontecesse e foi o primeiro presidente da Câmara Municipal da cidade. Amélia, uma mulher muito respeitada em Vargem, além de criar seus oito filhos, criou também alguns netos que perderam suas mães ainda bebês. Muito dedicada, Amélia é lembrada com muito carinho até os dias de hoje.

Picida contou que a idealização do livro surgiu em homenagem a seu pai, que sempre gostou muito de recordar as histórias da família. Em memória a ele, ela teve a ideia de eternizar a história dos ‘de Andrade’ neste livro. “Foram 10 anos de um trabalho árduo, mas muito satisfatório. O maior desafio que encontrei neste período foi contatar todos os familiares e reunir os endereços para coletar os dados, uma etapa bem difícil”, disse.

Para Picida, o livro é a realização de um sonho. “É maravilhoso estar realizando esse sonho, estou com sentimento de missão cumprida. Acredito que, como tive a ideia pelo meu pai, ele deve estar muito feliz que as futuras gerações da nossa família terão conhecimento de quem, um dia, fomos”, disse.

Fotos: Arquivo Pessoal