Feijoada do Tênis Clube aconteceu no domingo

No domingo, dia 23, a partir das 11h30, tem a tradicional Feijoada do Tênis Clube. O evento conta com ingressos limitados e a música ficará por conta da dupla André & Thiago e Davi Urbano.

Os ingressos, que são limitados e estão sendo vendidos a R$ 50,00, podem ser adquiridos na secretaria do Tênis Clube, à Rua Cel. Mariano Parreira, nº 388, no Centro.

O almoço contará com arroz, farofa, couve, vinagrete, torresmo e salada, além de doces caseiros. Para mais informações, ligue (19) 3641-2023.