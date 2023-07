Irmãs dividirão o palco na Festa das Nações

Os números especiais e emocionantes estão sendo preparados e ensaiados pelo Grupo da Cultura para a 21ª Festa das Nações já há alguns meses. A festa acontecerá nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, e neste ano, o público terá uma emocionante surpresa: duas irmãs vão dividir o palco pela segunda vez.

A Gazeta de Vargem Grande entrevistou Michelli Rosa Gomes Fernandes, de 38 anos, e Patrícia Gomes Andrade Cossi, de 46 anos, que além de dividirem a paixão pela música, vão dividir também o palco no evento pelo segundo ano consecutivo. As duas irmãs apresentaram um dueto em 2022 com a música ‘Como uma deusa’, uma versão brasileira interpretada pela cantora Rosana. Embora as duas cantoras estejam ensaiando cinco números cada, elas cantarão em grupo.

As irmãs relataram ao jornal que cantam desde crianças, mas que nunca o fizeram profissionalmente. “Nosso pai é do meio musical e crescemos nesse meio. Ele se apresentava em programas de TV e de rádios e sempre íamos juntos e fomos tomando gosto pela música. Temos estilos musicais diferentes, mas gostamos de todos os estilos”, pontuaram.

Michelli e Patrícia contaram que decidiram fazer parte do grupo de canto da Festa das Nações por gostarem muito da festa. O pai delas participou do evento por alguns anos e Aline, filha de Patrícia, participa do evento com o grupo de dança. “Sempre sentimos muito entusiasmo na festa das Nações porque ela traz cultura à população e envolve toda cidade ajudando as entidades. Também incluindo os números das escolas que são fantásticos”, ressaltaram.

Patrícia faz parte do grupo desde 2018, quando sua filha, Aline, contatou Lucas Buzato, o produtor artístico geral da Festa das Nações e um dos coordenadores do grupo de música. Em 2019, Michelli também foi convidada por Lucas.

As irmãs contaram sobre os ensaios e as expectativas para o evento. “Os ensaios estão a todo vapor. Estamos ensaiando desde maio, todos estão se dedicando muito, o grupo é muito unido e um ajuda o outro. A expectativa para a festa é que seja mais um ano maravilhoso e que possamos passar para o público muita emoção e alegria”, disseram.

Elas falaram das delícias e desafios de dividir o palco. Para Michelli, é maravilhoso dividir o palco com a irmã e ela se sente bem segura. Já Patrícia comentou que, embora seja muito bom, fica um pouco insegura com medo de não dar conta e acabar prejudicando a irmã.

As irmãs também contaram como é dividir a paixão pela música. “Nos sentimos gratas por poder estarmos juntas e poder estar dando continuidade a história musical de toda nossa família. Sempre fomos muito conectadas”, completaram.

Michelli e Patrícia ressaltaram que o público pode esperar uma festa maravilhosa, fantástica, com apresentações que vão emocionar a todos.