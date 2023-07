Novena de São Joaquim continua

A novena em louvor a São Joaquim, com o tema central ‘Vocação: graça e missão – corações ardentes, pés a caminho’, teve início na última segunda-feira, dia 17, e segue neste final de semana na Paróquia São Joaquim, no Jardim Dolores.

Neste sábado, dia 22, a novena será a partir das 19h com o padre Richard e o tema ‘Chamados a permanecer com Jesus. No domingo, dia 23, com o tema ‘Jesus chama e envia’, a novena será com o padre Hélio a partir das 19h.

Na segunda-feira, dia 24, a partir das 19h30, a novena terá o tema ‘Vocação na Caminhada Sinodal’ e será ministrada pelo padre José Ricardo. Na terça-feira, dia 25, com o tema ‘Família berço de todas as vocações – o lar de São Joaquim e Sant’Ana e a Sagrada Família de Nazaré’, a novena na igreja acontecerá com o padre Edson.

A novena chega ao fim na quarta-feira, dia 26, com a festividade de São Joaquim e Sant’Ana, ministrada pelo padre Paulo Sergio.