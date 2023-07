O trabalho é árduo, mas recompensa

Praticar a agricultura familiar não é nada fácil. Exige tempo, dedicação e amor ao que faz. Márcia Aparecida de Carvalho que o diga. Ela e o esposo Márcio Roberto de Carvalho, juntamente com os filhos João Vitor e Jean Vinícius, vivem no Sítio Ribeirão Preto, da família, e tiram o sustento no plantio de hortifruti e da produção de leite, cujo esterco produzido pelo gado, é utilizado como adubação das plantas.

Para escoar os produtos, Márcia lembra que durante quase dez anos vendia o que produzia no sítio na cidade, percorrendo as ruas de Vargem e atendendo uma grande freguesia que conquistou nestes anos todos.

Em dezembro de 2022, esta rotina mudou quando ela passou juntamente com os filhos, a fazer parte da Feira do Produtor que acontece todas as quartas-feiras na Praça da Matriz, onde com muita simpatia, continua a atender seus clientes.

Ela disse à Gazeta que está entusiasmada com os resultados da feira, que a maioria dos produtos que traz, como alface, cheiro verde, brócolis, abobrinha, espinafre, banana, consegue vender. “A vida toda moramos na roça, estamos casados e lidando com a agricultura familiar há 23 anos. Acho muito bom participar da feira, vender os produtos frescos, tudo natural, não usamos agrotóxicos”, explicou.

A principal atividade da família é com o leite, produzindo cerca de 450 litros por dia, que é vendido ao laticínio. A vida para a família é árdua. Márcia explica que levanta cedo, por volta das 4h30 da manhã e trabalha o dia todo. “Se não levantarmos cedo, não damos conta, é muito trabalho”, exclamou.

Os quatro membros da família tiram o leite na parte da manhã, cuja ordenha começa às 5h30 e termina por volta das 7h30 e na parte da tarde, com início às 15h e término às 18h. Contam para facilitar um pouco a tarefa, com a ordenhadeira mecânica e também tem tanque de resfriamento do leite, o que permite à família executar o serviço e não precisar contratar mão de obra.

Ao ser perguntada se gosta do que faz, Márcia respondeu que sim, que morar na zona rural é muito bom e que produzir alimentos é muito importante, na sua maneira de pensar. Ao vê-la e ao filho Jean atendendo com muito carinho os consumidores que os procuram, dá para entender que apesar do trabalho árduo, Márcia e seus familiares se sentem agraciados com o resultado obtido com a agricultura que praticam.