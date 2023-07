Vargem ficou em 24º lugar nos Jogos Regionais

As equipes do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal participaram de 2 e 12 de julho, da 65ª edição dos Jogos Regionais do Interior, em Mococa. A cidade foi representada nas modalidades futsal, handebol, judô, karatê e taekwondo e obteve muitas medalhas e bons resultados nessa renomada competição.

A equipe de futsal masculino foi derrotada para a equipe de Atibaia na estreia por 4 a 3, venceu sua segunda partida contra Santa Cruz das Palmeiras por 5 a 3 e se classificou para as quartas de final, onde foram derrotados por Santa Bárbara D’Oeste pelo placar de 6 a 5, ficando com a 7ª colocação geral. A equipe de Futsal foi comandada pelo treinador Luis Carlos Garcia da Silva.

A equipe de handebol masculino venceu na estreia a equipe de Bragança Paulista por 28 a 26, foi derrotada na segunda partida por São João da Boa Vista pelo placar 29 a 18 e encerrou sua participação com derrota para Itatiba pelo placar de 24 a 17, ficando com a 6ª colocação geral. A equipe de Handebol foi comandada pelo treinador Juliano Garcia.

Na modalidade karatê, a cidade foi representada pelo atleta Vitor Hugo Oliveira de Andrade, que ficou em 5º lugar na sua categoria, acompanhado pelo seu Sensei Antônio Carlos de Andrade.

Na modalidade Taekwondo e Judô, Vargem também registrou bons resultados e atletas foram classificados para os Jogos Abertos. Os resultados das modalidades, já haviam sido divulgados pelo jornal na edição impressa do último sábado, dia 15.

Os atletas que conquistaram classificação para os Jogos Abertos do Interior, maior competição poliesportiva da América Latina, estarão em disputa representando Vargem Grande do Sul de 2 a 14 de outubro em São José do Rio Preto.

Ao final dos jogos, Vargem Grande do Sul ficou em 24º lugar geral entre 45 municípios participantes. No próximo ano, a disputa dos Jogos Regionais acontecerá novamente em Mococa, eleita sede pelo segundo ano consecutivo.

O Departamento de Esportes e Lazer em nome da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul agradece a todos os envolvidos, atletas, técnicos, senseis e professores do departamento e dos Projetos Sociais Parceiros do Departamento.