Vitor Hugo competiu etapa de Campeonato Brasileiro

O piloto vargengrandense de motovelocidade, Vitor Hugo Correa, de 12 anos, disputou no último final de semana, em Lima Duarte (MG), a Missão 78, da Yamaha.

Vitor Hugo competiu na categoria Yamaha R3 Talent 300cc com 28 participantes e ficou em 11º lugar no sábado, dia 15, e em 12º lugar no domingo, dia 16.

À Gazeta de Vargem Grande, Vitor Hugo explicou que cada etapa do campeonato acumula pontos e, no final da disputa, os três primeiros que mais acumularem pontos serão classificados para o Mundial. Os próximos passos, conforme comentou, é evoluir mais e subir posições.

Para se preparar para a corrida, foram muitos treinos. “Foram treinos bastante produtivos e estou muito preparado para a corrida”, disse.