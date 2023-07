Família Galbier: exemplo de agricultura familiar

Quem de Vargem Grande do Sul já não ouviu falar dos ‘Bil’. Pedro, João, Luiz, Zé, Carlinhos, Luizinho, Roque Bil, só que na verdade, eles são Galbier. O apelido ‘Bil’ acompanha a família há gerações e nenhum deles sabe explicar o porquê do apelido. Os Galbier são agricultores familiares que dignificam a agricultura vargengrandense.

Tudo começou lá pela metade do século passado, com o patriarca Pedro Galbier e a nona Ana Duzi Galbier se instalando na propriedade, parte da antiga Fazenda Barreirinho, localizada na estrada que liga Vargem Grande do Sul a Itobi, bem lá na curva, onde antigamente existia a Venda Branca, na antiga entrada para o pesqueiro do Miachon.

O casal teve cinco filhos, os homens João Bil, Luiz Bil, José Bil e as filhas Maria e Josefina. Pedro se dedicava principalmente à plantação de arroz de várzea, nas extensas áreas onde percorriam os córregos afluentes do Rio Verde.

Todos os filhos se dedicaram à agricultura familiar, sendo muito conhecido o trabalho do senhor João Bil, como produtor de hortifruti, atividade que manteve durante toda a vida, deixando o exemplo para seus filhos. Também por um bom tempo José Bil se dedicou à lavoura e depois procurou por outras atividades, mas deixou também aos filhos o gosto do trabalho na roça.

O lavrador Luiz Galbier, ou Luiz Bil, como era mais conhecido, também foi um exemplo de produtor rural. Casado com dona Ediviges Muraroli Galbier, hoje com 80 anos, ela nos conta em uma entrevista ao jornal, o quanto o marido trabalhou na lavoura de arroz, ajudado por ela e os filhos.

Embora não tenha ‘pegado na enxada’, disse que trabalhou muito nos terreiros de arroz, ajudando a espalhar e secar o produto, mais de 400 sacos por safra, segundo ela. Com orgulho, mostra à reportagem do jornal o diploma conferido pelo Governo do Estado de São Paulo, juntamente com a Secretaria da Agricultura e Coordenaria de Assistência Técnica Integral (CATI), ao seu marido Luiz Galbier, proprietário do Sítio Barreirinho, de 1º classificado no Concurso Estadual de Produtividade Agrícola, nível municipal, no ano de 1987, como pequeno produtor, numa área de 6,05ha.

Fotos: Arquivo Pessoal