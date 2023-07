Luna e Theo são as estrelas da coluna Momento Pet desta semana. Os dois cachorros são de Marcella Freitas. Luna, uma shih tzu bem fofinha, tem quatro anos e, segundo a dona, é bem carinhosa, carente e amorosa com toda a família.

Já Theo é um maltês bem arteiro de dois aninhos. Marcela contou que o cachorro é bem carinhoso e dorme na cama com os pais dela.

Os dois cachorros foram ganhados. “Gostamos de dar banho na Luna e no Theo pelo menos uma vez na semana e eles só comem ração. A Luna também ama frutinhas”, contou Marcella.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

