Evento em prol da Casa do Menor foi um sucesso

O Mega Jam, em prol da Casa do Menor Dom Bosco, reuniu mais de 140 pessoas no Vai Quem Guenta Bikers & Beer no dia 13, a partir das 20h. O evento foi organizado pelo músico Davi Urbano.

Com couver a R$ 20,00, o valor arrecadado, que será destinado à entidade, chegou a R$ 2.880. Vários músicos e bandas se apresentaram no evento como Davi Urbano, Ronaldo Marques, Daniel Cachola, André & Tiago, Orivaldo & Jonas, O Rasta, André Matuto, O Trio, Old Roots, Alan Gabriel, Doll e Débora Tortelo

Conforme o músico explicou à Gazeta de Vargem Grande, muitas entradas foram vendidas diretamente na máquina de cartão do Dom Bosco e nos casos em que a compra foi realizada em dinheiro, o valor já ficou com os representantes da entidade no dia. “Não havia uma meta a atingir, mas o valor arrecadado deixou todos os músicos felizes e com vontade de fazer outro evento. Estamos analisando uma data em Outubro deste ano”, disse.

Davi Urbano contou sobre a iniciativa de organizar o evento. “Era um desejo antigo meu de juntar os músicos que conhecia para fazer um evento assim. E logo após o término do evento de antigomobilismo, comentei com alguns músicos, Germano (O Trio) e Ralph (Old Roots). Os dois toparam na hora e começamos a convidar os músicos. De forma democrática escolhemos a data e o lugar. Todos se empenharam muito para divulgar. Foi uma noite linda. Vários estilos musicais e muita diversão”, contou.

Fotos: Reportagem

Agradecimento

A Casa Dom Bosco agradeceu a realização do Mega Jam, em prol da causa da entidade. “Foi uma noite incrível de música e solidariedade. Agradecemos a todos que participaram e contribuíram para o sucesso desse evento tão especial. Com a venda das pulseiras, arrecadamos um valor incrível de R$ 2.880,00, que será utilizado para continuar nosso trabalho em prol das crianças e adolescentes acolhidos”, disse.

“É emocionante saber que até os músicos, além de nos presentearem com sua arte, também compraram pulseiras para ajudar. Essa união de esforços faz toda a diferença e mostra o quanto a solidariedade pode transformar vidas. Agradecemos a todos os envolvidos, sejam músicos, organizadores, e a cada pessoa que compareceu e se juntou a nós nesse momento especial. Obrigado por fazerem parte dessa corrente de amor e generosidade”, disseram.