Faleceu Carlinhos Gadiani nesta sexta, dia 21

Faleceu Carlinhos Gadiani, nesta sexta-feira, dia 21 de julho, às 6h50, em São José do Rio Pardo, onde estava internado em tratamento, aos 79 anos de idade. Carlinhos era filho do casal Madalena Médici Gadiani e Augusto Gadiani, foi bancário durante muitos anos, trabalhando no Banco Comind. Era músico baterista e fez parte do conjunto Os Batmens, junto com Carlinhos Filipini, Vanderlei Ribeiro e Saurinho Corsi. Carlinhos também ensaiou por muitos anos a fanfarra do Colégio D. Pedro, onde também lecionou como professor.

Homem de muitas atividades, foi locutor na Rádio Cultura, fez filmagens e gravações sobre Vargem Grande do Sul e o comércio da cidade e mais recentemente realizava o concurso Miss Vargengrandense.

Viúvo de Cristina Gadiani, deixou os filhos Ana Carolina; Felipe e Ana Flávia – que reside em Arezzo na Itália; o genro, advogado Hugo Cossi e os netos Rafael e Mateus. Seu corpo está sendo velado no Cemitério da Saudade, onde acontecerá seu sepultamento neste sábado, dia 22, às 9h.