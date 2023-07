Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Márcia Aparecida Fabiano, aos 66 anos de idade, no dia 16 de julho. Viúva de Décio Júlio Mariano; deixou os filhos Júlio Cesar, Juliana Félix e Rafael; os netos Ana Laura, Matheus, Maria Luiza, Benedito e Ana Júlia; as noras Milene e Rebeca e o genro Daniel. Foi sepultada no dia 16 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luzia Narciso Lindolfo, aos 69 anos de idade, no dia 16 de julho. Deixou o marido Antônio; os filhos Marcos Antônio, Roseli e Lucilene; os genros Carlos Alberto e Cristian; os netos Julinho e Santa Cristina e bisnetos. Foi sepultada no dia 17 de julho, no Cemitério Municipal de Espírito Santo do Pinhal.

Faleceu Ibrahim Gambaroto, aos 86 anos de idade, no dia 16 de julho. Ibrahim trabalhou por mais de 20 anos como seleiro com seu irmão Alfeu e depois teve oficina própria de selaria por mais de 30 anos na rua Coronel Lúcio. Deixou a esposa Jocelina; os filhos Marco, Ana Amélia e Beatriz; a nora Andréia; os genros Vagner e Anderson; os netos Bruna, Letícia, Rodrigo, Natália, Maria Clara e Luiza; e o bisneto Rafael. Ibrahim também deixou os irmãos Gerson, Silene, Rubens e Fani e sobrinhos. Ele também foi pai de Marcelo Gambaroto, já falecido. Foi sepultado no dia 17 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mário do Carmo Santana, aos 85 anos de idade, no dia 18 de julho. Deixou a esposa Ivani; os filhos Marielza e Mário; os netos João Vitor, Caroline, Bárbara e Maria Eugênia e as irmãs Tereza, Maria José e Maria do Carmo. Foi sepultado no dia 18 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Neuza Terezinha Cortez, aos 68 anos de idade, no dia 19 de julho. Deixa o marido Alcides; o filho Rafael e a nora Isabela. Foi sepultada no dia 20 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Osmar Leandrin Gabriel, aos 64 anos de idade, no dia 19 de julho. Deixou a mãe Inerides; a esposa Clarice; a filha Carolina; o neto Mateus e os irmãos Milca, Uziel, Sirlene, Célia, Ana Paula, Silvana, Luciano e José Henrique. Foi sepultado no dia 20 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Gabriela Forlin Coracini, aos 92 anos de idade, no dia 20 de julho, Maria Gabriela era pianista e foi organista na Igreja Matriz de Sant´Ana, também tocava em casamentos. Era viúva do comerciante Nerino Coracini – que teve por muitos anos o supermercado Jumbinho na rua São Pedro em Vargem Grande; deixa as filhas Elisabete, Margarete e Bernadete; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 21 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Diomar Scalco de Abreu, aos 80 anos de idade, no dia 20 de julho. Deixou o marido Antônio de Abreu; os filhos Ângelo, Odete e Márcia; a nora Bruna e os genros Benedito e Alexandre; os netos Mariângela e Giovana. Foi sepultada no dia 21 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Aparecido de Souza, aos 73 anos de idade, no dia 21 de julho. Foi sepultado no dia 21 de julho Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Eliseu Alves Moraes. Foi sepultado no dia 3 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Carlos Presti, aos 58 anos de idade, no dia 3 de julho. Foi sepultado no dia 4 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Jorge Ananias de Moraes, aos 75 anos de idade, no dia 5 de julho. Foi sepultado no dia 6 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Antônio Francisco, aos 83 anos de idade, no dia 8 de julho. Foi sepultado no dia 9 julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu João Batista Soares, aos 70 anos de idade, no dia 11 de julho. Foi sepultado no dia 12 julho, no Cemitério Parque em Poços de Caldas.

Faleceu Divina Roque Leite, aos 78 anos de idade, no dia14 de julho. Foi sepultada no dia 15 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Miriá Oliveira dos Santos, aos 22 anos de idade, no dia 16 de julho. Foi sepultada no dia 16 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Paulo Roberto dos Santos, aos 73 anos de idade, no dia 30 de junho. Deixou a esposa Sônia Maria; os filhos Paulo Ricardo, Sheila, Jonatas, Stella e João Felipe. Foi sepultado no dia 1° de julho, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Helena Toshiko Matsui Ferreira, aos 65 aos de idade, no dia 1° de julho. Deixou a mãe Turuy Matsui; os filhos Ademar, Ademir, Valdemar e Claudemir; as noras Luciana, Karina e Taina; as netas Isis, Ana Clara, Alice e Melissa. Foi sepultada no dia 2 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Tarcília Martins Pandori, aos 96 anos de idade, no dia 2 de julho. Deixou os filhos Antônio, Sérgio, Lúcia, Romeu e Renata. Foi sepultada no dia 3 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Neuza Rosa Barione, aos 77 anos de idade, no dia 6 de julho. Deixou o marido João Barione; os filhos Neuza, Ana, Sueli e João Batista. Foi sepultada no dia 7 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria José Primo da Silva Torres, aos 72 anos de idade, no dia 7 de julho. Deixou os filhos Richardson, Renata, Rosimeire e Ricardo. Foi sepultada no dia 7 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Paulo Roberto da Silva, aos 66 anos de idade, no dia 7 de julho. Deixou a esposa Maria José Pierini; os filhos Tomas, Thiago e Silvia. Foi sepultado no dia 7 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Luiz Gonçalves, aos 58 anos de idade, no dia 16 de julho. Deixou a esposa Renata Cristina; os filhos José Luiz, Luís Felipe, Luana e Juliana. O genro Rafael; a nora Jéssica; os netos Pedro e Maria Eduarda. Foi sepultado no dia 17 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Gilberto de Souza, aos 60 anos de idade, no dia 10 de julho. Deixou a esposa Tânia; os filhos Adalberto, Anderson, Ariel e Paulo Neto. Foi sepultado no dia 10 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Dirceu Mafra Grillo, aos 54 anos de idade, no dia 11 de julho. Deixou a esposa Viviane; a filha Miriam; o genro Leandro; os netos Alice e Leandro. Foi sepultado no dia 11 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Araújo, aos 98 anos de idade, no dia 12 de julho. Deixou a esposa Maria José; os filhos Regina, Ana Maria, Maria do Carmo, José Araújo Filho, Luiz Tadeu e Paulo Sérgio. Foi sepultado no dia 12 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Wagner Olmedo, aos 79 anos de idade, no dia 18 de julho. Deixou a esposa Rosa; os filhos Carlos Ricardo e Wagner Eduardo e os irmãos Ednéia e Wanderley. Foi sepultado no dia 18 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sebastião Barioni, aos 79 anos de idade, no dia 18 de julho. Deixou a esposa Maria de Lourdes; o filho José Alexandre. Foi sepultado no dia 19 de julho no Cemitério Municipal de Casa Branca.