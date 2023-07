Loja da Gram Bike foi inaugurada

Vargem Grande do Sul agora é sede de uma das unidades da loja Gram Bike, dos empresários Bim e Marília. A loja possui unidades em São Sebastião da Grama e São José do Rio Pardo. Em Vargem, o empreendimento foi inaugurado no último sábado, dia 15.

À Gazeta de Vargem Grande, os proprietários contaram como escolheram Vargem para abrirem sua terceira loja. “Acreditamos muito no mercado de bicicletas em Vargem e também devido a grande quantidade de clientes que temos de Vargem que iam até nossa loja de Grama”, disseram.

O casal, está junto no ramo de bicicletas há mais de 12 anos, porém como lojistas estão há 4 anos, quando abriram a primeira loja em São Sebastião da Grama, cidade onde residem.

A inauguração, segundo os proprietários, foi um sucesso. “Ficamos muito felizes com a recepção em Vargem.

A loja, de 200 metros, está localizada na Rua Quinzinho Otávio, nº 449, no Centro. Marília e Bim explicaram que a loja vende bicicletas novas e semi novas e que há, ainda, uma oficina completa que atende desde as bikes mais simples até as mais sofisticadas.

Fotos: Arquivo Pessoal