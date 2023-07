Vargem terá oficina virtual do programa Viagem Literária

De forma virtual, o escritor Flavio Cafiero ministrará a oficina ‘Da leitura à escrita: os contos de Geovani Martins’ em Vargem Grande do Sul, na próxima terça-feira, dia 25, a partir das 14h. A oficina faz parte do módulo de Escrita Criativa do Programa Viagem Literária, e está sendo promovida em parceria com a Biblioteca Municipal e a prefeitura.

O escritor é formado em Comunicação Social e Atuação. Em 2013, ele publicou O frio aqui fora, em 2014, publicou o livro Dez centímetros acima do chão, contemplado com o Prêmio Jabuti, e o livro O capricórnio se aproxima. Em 2016, Flavio ganhou a bolsa Criar Lusofonia, cumprindo residência literária em Lisboa, Portugal, e começou a ministrar oficinas de escrita criativa. Lançou Espera passar o avião em 2018 e, em 2021, Diga que não me conhece, vencedor do prêmio da Associação Paulista de Críticos Teatrais.

Após passar por Vargem Grande, ele estará em Santa Cruz das Palmeiras na quarta-feira, dia 26, em Ibaté na quinta-feira, dia 27, e em São Pedro na sexta-feira, dia 28.

Os interessados podem se inscrever pelo link https://vgsul.sp.gov.br/viagem-literaria-biblioteca-municipal-victor-lima-barreto. Na terça-feira, dia 25, os participantes inscritos devem comparecer na Biblioteca Municipal Vitor de Lima Barreto, onde a oficina será transmitida às 14h.