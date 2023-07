A história de Vargem Grande do Sul começou e segue pela zona rural da cidade. Formada a partir da divisão de uma grande fazenda, a pequena vila se tornou um município majoritariamente rural, com uma população formada por colonos e imigrantes que chegaram no povoado que crescia às margens do Rio Verde para trabalhar na roça.

Os anos foram passando, a cidade cresceu, mas ainda tem uma ligação muito profunda com o meio rural. Os dados do Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) seguramente vão apontar a imensa maioria da população vargengrandense morando na zona urbana, mas é inegável que boa parte de sua força econômica venha do campo.

Conhecida nacionalmente pela sua safra de batata, que abastece boa parte do mercado nacional, Vargem também desponta como área de plantio de outras culturas, como cana de açúcar para abastecer a usina instalada em São João da Boa Vista, além de milho, soja, entre outras. Segundo informações de 2022 da Casa da Agricultura a cidade conta com cerca de 590 Unidades Produtivas Agropecuária (UPAs), que correspondiam a mais de 26.500 hectares no total, divididos em diversos usos. Desse total, 7.120 hectares eram destinados à cana de açúcar.

Apesar dessa prevalência, é a agricultura familiar, operação rural dirigida e operada por pequenos e médios núcleos familiares, que produz em pequenas propriedades, a maioria dos alimentos que chega à mesa dos vargengrandenses. De acordo com o Governo de São Paulo, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que chegam na mesa do brasileiro. Ou seja, cumprem um papel importante na segurança alimentar em todo país.

Ao lançar um olhar para Vargem Grande do Sul, pode-se encontrar esses produtores familiares nas feiras que acontecem às quartas-feiras ao lado da Igreja Matriz de Sant’Ana e nas manhãs de domingo, na feira no Jardim Paulista. Valorizar essa família do campo é não apenas reverenciar o passado de Vargem é garantir que a cidade terá um futuro com mesa farta e com merenda escolar de qualidade.

O Governo Federal deu um importante passo na valorização da agricultura familiar no anúncio do último Plano Safra, que aumentou o subsídio para essa categoria, oferecendo mais benefícios nos casos de produtos orgânicos e sustentáveis. E neste dia 28, Dia do Agricultor, é importante lembrar que há muito ainda a ser feito. Há sérios problemas na questão da segurança das propriedades rurais contra furtos e roubos que de tempos em tempos voltam a aumentar, há a necessidade constante da manutenção das estradas para garantir o escoamento da produção, entre outros.

O trabalho na roça é duro. Não permite férias, nem desatenção. Precisa de constante atualização, novas tecnologias. Além disso, vive à mercê do tempo, da chuva, da expectativa de um inverno sem muita geada. Mas é nesse meio que a agricultura familiar prospera em Vargem Grande do Sul, pois são pais e filhos, avôs e netos trabalhando juntos, sabendo da importância de seu papel na garantia da segurança alimentar da cidade e de todo país.