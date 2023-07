Aprovado

O projeto de lei sobre a Guarda Civil Municipal que foi enviado para a Câmara Municipal pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) na semana passada, foi aprovado em sessão extraordinária ocorrida nesta quarta-feira, dia 19. O projeto 92/2023 altera a referência salarial dos cargos públicos de GCM, onde o salário base atual do cargo de Guarda Civil Municipal – 3º Classe, correspondente a Referência 11, no valor de R$ 1.642,60 passará para referência 17, no valor de R$ 1.860,18, e também aumenta de 35 para 40 o número de vagas do efetivo do grupo de segurança e trânsito. Durante a votação do projeto, Guardas Civis Municipais estiveram presentes na sessão da Casa de Leis.

Novos Reservatórios

Na última semana, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul iniciou a construção de uma base de concreto para instalação de um reservatório de água de 250 mil litros no Jardim Santa Marta. Conforme informou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o reservatório está sendo fabricado em outra cidade e em breve será transportado e instalado no local. O SAE também está construindo uma base de concreto para instalação de um reservatório de água na divisa entre a Vila Polar e o Jardim Bela Vista, a conhecida ‘Vila Velha’. O reservatório terá 700 mil litros e, segundo o prefeito, em função do tamanho, será construído no local, assim como o reservatório do XXI de Abril.

Erramos

Na matéria sobre a inauguração da EMEB Flávio Iared, a maior escola da Rede Municipal de Ensino, que foi publicada na última edição impressa da Gazeta de Vargem Grande, o jornal, erroneamente, publicou no editorial que o aluno entrará às 7h e sairá às 17h. Contudo, segundo o informado pelo Departamento de Educação, os alunos permanecerão na escola das 7h às 15h30.