47ª Romaria

Romaria? Sim!

Mais uma vez, agora na sua 47ª edição, a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana atravessará nossa cidade sempre puxada pelo estandarte da Padroeira Sant’Ana e nossas bandeiras carregadas pelos pioneiros desta celebração que se constitui no evento mais antigo da cidade.



A Romaria por quase meio século, honra sempre a Padroeira Sant’ Ana que antecede esse cortejo, desde o Centenário de nossa cidade.

No próximo ano, este evento religioso e cultural completará 50 anos e desfilará na sua 48º edição. Este marcante evento, de quase meio século, continua motivando a cidade e a região a participar ou a ver passar este cortejo religioso que é com certeza um dos maiores de toda a região.



Sempre acontecendo no último domingo de julho, a Romaria só uma vez aconteceu no início de agosto, por conta de uma chuva torrencial que caiu sobre a cidade quando ela iniciava sua largada, que na época acontecia nas portas da nossa majestosa Igreja Matriz.

O cortejo, tão grande ficou, que nos últimos anos ela tem início na relativamente distante e bela Igreja de São Joaquim, o esposo de Sant’ Ana, adentrando sob o pontilhão que dá início a nossa via principal, para passar ao lado da nossa Igreja Matriz, não sem antes participar da “Cerimônia do Beija-fitas” no tradicional Cruzeiro de Aparecida que deu origem ao evento.



Seria uma bela homenagem se as pessoas colocassem um Santo ou uma vela nas suas janelas, saudando sua passagem.

Organizar um evento dessa natureza que envolve homens e animais, tanto locais quanto de terras distantes, exige muitos detalhes e providências para que ela continue com ordem, oferecendo esta grande emoção, sem perder seu caráter religioso, estampado tanto em bandeiras e estandartes, como na Fé daqueles que buscam seu caráter de religiosidade.

O Departamento de Cultura que atenta para os detalhes desta organização e que trabalha em paralelo com a Comissão Organizadora do evento, ocupa nesta época o calendário cultural com numerosas reuniões para que toda a logística seja cuidada e realizada.

Perguntas como: “Onde hospedar a boiada dos carreiros?”; “Quem levará no ponto de partida a água para os animais que não podem beber no trajeto, ou as bandeiras, ou os sacos de areia para fazer peso nos carros de boi, ou as marmitas dos carreiros, ou o som da benção inicial ou também quem cuidará do inusitado grupo de carroças, ou quem serão os veterinários disponíveis, ou quem fica no embarcadouro, ou quais são os da Comissão que acudirão os eventuais arroubos ou agitações dos animais ou ainda quem distribuirá os troféus e quem cuidará do desembarcadouro?”



Estas são algumas poucas das muitas providências que este raro evento tão destacado na região exige para que ao final possamos festejar a sua grandiosidade, visto que, ela é composta por representantes de muitas cidades do Leste Paulista e várias cidades de Minas Gerais.



Uma das maiores recomendações que a Comissão faz, é que seus integrantes continuem não só levantando a bandeira da religiosidade, mas sobretudo, da ordem, do respeito aos animais e do respeito ao público.

Bonito observar a cada ano que além de alguns pioneiros que ainda participam, é grande o número de descendentes de muitos deles que guardam ainda na alma o amor a esta data, a este desfile e a esta celebração que homenageia também historicamente os tropeiros, que no século passado por aqui passavam para levar suprimentos às fazendas de café ou partiam rumo às minas de Goiás, deixando no nosso território algumas marcas de sua passagem semeando vilas e costumes.



E agradecendo especialmente, além da Comissão, ao prefeito Amarildo pelo grande apoio ao evento, aos departamentos da Prefeitura que participam desta tarefa e em especial a assessoria de Comunicação, que zelosa, leva à comunidade inteira os registros de todas estas manifestações. Podemos enfim bradar:

Viva a 47ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana!!!

Márcia Iared – diretora de Cultura e Turismo – Foto: Angelino Jr.