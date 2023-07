“A Romaria é muito importante para nós”

O cavaleiro Antônio Valentim Bernardes, 71 anos, morador do Jd. Dolores, hoje aposentado, sempre trabalhou na roça e daí vem seu gosto pelos animais. Casado com dona Maria de Lourdes Bernardes, o casal tem cinco filhos e netos.



Nascido e criado em Vargem, conta à reportagem do jornal que já tomou conta de gado na Fazenda Colônia do Café, trabalhou como carroceiro na Fazenda Conquista e sempre procurou participar da Romaria dos Cavaleiros desde que ela começou.



Já chegou a possuir mais de dez animais, fazendo barganhas com os mesmos, ganhando uns trocados quando era uma época mais fácil de manter uma pequena tropa, mas disse que os tempos se tornaram difíceis e hoje tem somente o cavalo Negrão, que usa em sua carrocinha e também na charrete.



Geralmente ele participa com uma charrete, mas já foi montado e lembra de um burro bonito que possuía e que no passado fez o trajeto no lombo do animal. Este ano, sr. Antônio vai desfilar com os dois sobrinhos, Gustavo e Leonardo numa charrete puxada pelo velho Negrão, que está com o romeiro há mais de 16 anos.



“Gosto muito de participar da romaria, fazemos tudo direito, não fazemos anarquia, sou católico e acho importante a parte religiosa. É muito bonito, precisamos ter esta festa na cidade, não temos tantas coisas para participar, que chama atenção e a Romaria de Sant´Ana com tantos cavaleiros e carros de bois, é muito importante para nós que gostamos de animais”, afirmou.



Sr. Antônio é um daqueles cavaleiros que irão passar com sua charrete em frente ao palco e arquibancada montada na Praça Capitão João Pinto Fontão, sendo aplaudido por milhares de pessoas que apesar de não o conhecer, sabem que ele contribui enormemente para que a tradição de homenagear Sant´Ana através de uma romaria de cavaleiros, não vá desaparecer.