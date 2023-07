Matogrosso & Mathias se apresentam neste domingo

A Festa da Batata 2023, que teve início na quarta-feira, dia 26, segue até domingo, dia 30, no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento. Nos dois primeiros dias, um bom público prestigiou o evento.



À frente da Festa da Batata 2023, está o Rotary Club de Vargem Grande do Sul e a entidade Mão Amiga, que convidou a empresa Soluções Eventos para organizar a Festa, que tem também o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal.



Neste sábado, dia 29, sobem ao palco o DJ Leo Buosi, a dupla sertaneja Guilherme & Benuto e Victor Miranda. No domingo, dia 30, também com portões abertos, acontece a final das três provas de rodeio, sendo Touro, Team Penning e Três Tambores, onde os ganhadores de cada modalidade ganharão uma moto. Após, quem sobe ao palco é a dupla Matogrosso & Mathias, que encerra o evento com chave de ouro.



O evento teve início na quarta-feira, dia 26, com portões abertos e apresentações durante o dia dos talentos da cidade, com Adriano Ramos, Débora Tortelo, Ronaldo Marques, Kethy Oliveira, André & Thiago e Sambaí, além da apresentação de Juliana Zitti.

A quinta-feira, dia 27, também foi com portões abertos, com apresentação de Luan Pereira. Na sexta-feira, dia 28, estava previsto que as duplas Douglas & Vinícius e Hugo & Guilherme subiriam ao palco. A festa ainda não havia começado no fechamento desta edição.

Ingressos

Os ingressos para este sábado e também para o Camarote e Front Stage de domingo ainda podem ser adquiridos nos pontos de vendas oficiais na BM Moda Country, Posto Shell, Vitrine Boutique, Body Imports, Wizard, Novo Milênio, Posto Redentor, Fortaleza Modas, Auto Posto São Joaquim e Gabriel Turismo, onde estão sendo vendidos os pacotes da pista, os ingressos individuais da pista, os pacotes do VIP Front Stage e os ingressos individuais do VIP Front Stage. Os interessados também podem comprar o ingresso no site Guichê Web.



Aqueles que quiserem adquirir camarote para a festa, podem entrar em contato com Roseli pelo telefone (19) 98943-2727

Detalhes

O valor do estacionamento oficial do evento será R$ 40,00 neste sábado e R$ 30,00 no domingo.

Os camarotes e o VIP Front Stage ainda terão completo serviço de bar e buffet, além de banheiros containers exclusivos para os dois setores.