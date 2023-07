Música na Cidade abre processo seletivo para músicos em Vargem

O projeto Música na Cidade inicia suas atividades no segundo semestre deste ano nos próximos dias, e ainda há bolsas de incentivo para moradores que toquem instrumentos musicais participarem da iniciativa. As inscrições dos interessados seguem até esta segunda-feira, dia 31 de julho e podem ser feitas pelo perfil do projeto no Instagram, o musica.na.cidade

O processo seletivo será realizado por uma banca avaliadora prevista para dia 5 de agosto, próximo sábado, às 8h30, na “Escola de Música Manoel Martins”, à rua Prudente de Moraes, nº 675, no Centro Vargem Grande do Sul.

Segundo explicou o maestro César Cunha, a Orquestra Música na Cidade ensaia pelas manhãs de sábado, das 8h às 11h. O projeto recebe subsídio da prefeitura de Vargem Grande do Sul e patrocínio de empresas, via Programa de Ação Cultural (ProAC) ICMS. O empresário que deseja participar, pode fazer um cadastro na Secretaria da Fazenda, a SeFaz define quanto do ICMS ela pode doar e o valor revertido é abatido no ICMS do mês seguinte.

“Fazemos apresentações nas cidades da região, como Festival de Inverno de Espírito Santo do Pinhal, Semana Guiomar Novaes, em São João da Boa Vista, Feira Gastronômica e Festa das Nações em Vargem Grande do Sul”, comentou o maestro, responsável pelo Música na Cidade, que ainda informou que participam diversos jovens de Vargem Grande do Sul, Aguaí e São João da Boa Vista.