“Nossa Romaria tem uma Padroeira muito forte”

Quem prestar bem atenção nas prateleiras do Bar do Xuxa, localizado na esquina da praça que fica entre o Jd. Paulista e a Cohab IV, vai poder ver dezenas de troféus que ele coleciona das romarias que participou. Também poderá observar alguns quadros contendo fotos da Comitiva Poeira Branca por ele formada para junto com os amigos, vivenciar as cavalgadas em Vargem e região.



Nascido Rodrigo Carlos dos Santos, o Xuxa como é mais conhecido, tem 45 anos, vive com a companheira Deise Bento Fontão e aportou em Vargem Grande do Sul vindo de São Sebastião da Grama quando tinha por volta de dez anos. Corria o ano de 1988 e ele já vivia na Cohab I, onde estava sempre em contato com o pessoal que tinha cavalos e foi adquirindo gosto pelos animais.



Com 12 anos, seu pai Acácio Carlos dos Santos, vendo a inclinação do menino, comprou uma “pordinha no pé” para ele. “Era uma eguinha comum, mas eu gostava muito. Chamava Boneca e foi meu primeiro animal”, lembra Xuxa com saudades, pois o animal ficou com ele por mais de dez anos. Nessa época já ia com a égua Boneca para a Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana, tem até foto.



O gosto pelos animais foi aumentando e com o passar dos anos, Rodrigo chegou a ter cerca de 30 animais. Da mesma maneira que ele iniciou seus contatos com os animais, viu a história se repetir, pois nesta época vivia cercado de crianças e jovens do bairro que como ele, gostavam de cavalos e ajudavam no trato da sua tropa.



Assim, disse que quando chegava a época da festa, mês de julho, ele deixava os meninos participarem da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana montando seus animais. “Até bois de sela eles montavam para participar da romaria”, lembrou.



Hoje com as dores da coluna a lhe comprometer, já não anda tanto a cavalo. Mas há oito anos atrás, chegou a formar a Comitiva Poeira Branca com os animais que tinha e da qual participavam uns vinte cavaleiros, todos devidamente paramentados para participarem da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana e também de outras na região.



Além dos jovens que o ajudavam a cuidar da tropa, Xuxa conta que muitos companheiros participavam da comitiva, citando o Tiagão, Edgar, Giraia, dentre outros, ajudando a fazer da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana, o sucesso que ela é hoje.



Este ano, Rodrigo vai participar da romaria de charrete, com o neto Enzo, que vai fazer quatro anos e se puxar ao avô, será mais um cavaleiro a perpetuar a festa em homenagem à Padroeira Sant´Ana. Rodrigo não sabe se vai participar de todo o trajeto da romaria, pois a coluna não está ajudando. “Mas vou estar no largo da Igreja São Joaquim com meu neto na charrete, vou rever os amigos e dar um passeio com ele”, afirmou.



Botelhos, Tambaú, Casa Branca, Itobi, Divinolândia, São João da Boa Vista, são algumas das romarias que Xuxa participou, muitas delas com sua comitiva. “Mas a Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana é a melhor. Nela a gente desfila com gosto, não judiamos dos animais, os organizadores não implicam tanto e acho muito importante a parte religiosa, as bençãos que recebemos na Igreja Nossa Senhora Aparecida, da qual sou devoto”, disse.

Ele acredita que nossa romaria nunca vai acabar. “É muito tradicional e tem uma padroeira muito forte”, afirmou o cavaleiro que já formou tantos outros cavaleiros anônimos que ajudam a engrossar as fileiras dos devotos de Sant´Ana, não deixando a tradição e a religiosidade da festa acabar.