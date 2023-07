Primórdios da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana

Ao admirar a bela e criativa exposição da artista Ida Feldman, na Estação Sé do Metrô de São Paulo, que retrata características históricas e culturais de cada local de embarque e desembarque, recordamos da importância da Romaria de Cavaleiros de Sant’Ana.

Diante da lembrança, iniciamos a pesquisa em exemplares da Gazeta de Vargem Grande e da Folha de São Paulo.



Pela matéria “Pioneiro de romaria conta sobre dificuldades na primeira edição”, publicada em 07/08/2018, aprendemos que o idealizador foi o comerciante Clóvis Aparecido de Melo, mais conhecido por Clovinho.



Após presenciar Romaria na cidade de Mogi Mirim surgiu a ideia de realizar o evento em nossa cidade, na qual Clovinho foi imediatamente apoiado por José Roberto de Souza e teve o incentivo do então prefeito Huber Braz Cossi, do farmacêutico José Domingos dos Santos Neto e do comerciante Sebastião Avanzi, entre outros.

Assim, em 27 de julho de 1975 iniciava o evento!



O sucesso foi tão grande que já em sua 2ª edição, o jornal Folha de São Paulo, em seu caderno “Folha Ilustrada” publicou com destaque a reportagem intitulada “A fé, em nova montagem numa curiosa festa”, da lavra do jornalista Nelson Maenara, que publicou foto colorida que mostrava os cavaleiros, que ao passar beijavam as numerosas fitas coloridas bentas que esvoaçavam do cruzeiro, localizado na Praça Capitão João Pinto Fontão,

Felizmente, o evento continua e divulga nossa terra há 47 anos!

Mario Poggio Jr.