“Se eu não for na Romaria dos Cavaleiros, fico doente”

Essa frase dita por Fábio Rodrigues dos Santos, 31 anos, sintetiza muito bem o sentimento dos cavaleiros anônimos que fazem da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana a sua grandiosidade.



Ele é servente de pedreiro e convive com a mulher Keity Estefani Batista Leandro, com quem tem a filhinha Agatha de dez meses e que com eles vai participar da romaria este ano. No ano passado, Agatha já estava presente na romaria, quando a mãe dela grávida, participou do evento.



Desde os quinze anos, Fábio se recorda de participar da festa em homenagem à Padroeira Sant´Ana. “Gosto muito da Romaria de Sant´Ana, se não for, eu fico doente, afirmou o servente na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande.



O gosto pelos cavalos vem desde pequeno, relata o romeiro, lembrando quando tinha oito anos e embora não tivesse nenhum animal, na época ajudava quem tinha, cortando capim, tratando e em troca do serviço, as pessoas deixavam que ele andasse um pouco nos cavalos.



Hoje ele tem três animais, o Ceguinho, e mais duas éguas. Eles ficam em um pasto próximo à casa de Fábio, no Jd. Dolores, e é ele mesmo quem faz o trato dos animais.

Além de Vargem, Fábio participa de outras romarias na região, como Itobi, Santo Antônio do Jardim, mas afirma que a de Vargem Grande do Sul é a mais bonita, que a parte religiosa é muito bem tratada e a benção dos animais na Igreja Nossa Senhora Aparecida é o ponto forte do evento. “Pela quantidade de romeiros, pela organização, o grande percurso que fazemos, a nossa romaria é a melhor da região”, afirmou.