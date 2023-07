Senhora Sant’Ana

O culto que se rende a Sant’Ana data do Século VI no Oriente, e desde o Século VIII no Ocidente.

No Século XIV sua festa foi decretada pelo Papa Urbano VI para a Inglaterra (1378).

Papa Gregório XIII tornou-a extensiva a toda a Igreja Católica em 1584, festa essa comemorada a 26 de julho.

Sant’Ana é venerada como padroeira das mães e viúvas, dos mineiros e navegantes.

Quando Sant’Ana casou-se com São Joaquim, descendente de Davi, ser estéril, como ela foi durante anos após o casamento, era algo muito comprometedor. A mulher tinha o destino da maternidade.

Somente após longos anos de orações, já em idade avançada para a época, tornou-se mãe da Virgem Maria.

Foi por isso que ela e o esposo consagraram Maria ao Senhor, levando-a ao templo desde tenra idade.

E tiveram a dádiva de tornarem-se avós de Jesus.

Nossa cidade tem a honra de tê-la como padroeira.

Neste 26 de Julho será homenageada com procissão, após missa festiva na Igreja Matriz a ela dedicada.

Teremos ainda no domingo, dia 30, a esperada Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, fechando com chave de ouro as comemorações de 2023.

Maria Rosa Campos de Andrade – 08/07/23