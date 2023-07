“Sou evangélico, mas respeito a tradição”

Não são somente os católicos que participam da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana. O jovem Gustavo Aparecido da Silva, 19 anos, eletricista, gosta tanto da romaria que este ano alugou a égua Havena para desfilar. Ele não é católico, mas respeita as tradições religiosas da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana.



Este é seu primeiro ano e pelo entusiasmo que relatou à reportagem do jornal, não deve parar por aí, engrossando a fileiras dos cavaleiros que todos os anos contribuem para que a festa vá se perpetuando.



Gustavo monta a cavalo desde criança, cita que quando tinha 9 anos, aprendeu a cavalgar. “Minha mãe morava em um sítio em São João da Boa Vista e eu sempre estava em contato com o pessoal da roça que tinha cavalos e foi aí que tomei gosto e aprendi a andar”, comentou.



A reportagem da Gazeta de Vargem Grande encontrou Gustavo montado na égua Havena na tarde de quarta-feira, no Jd. Paulista, quando estava à procura dos personagens que comporiam a presente matéria e ele fez questão de dar seu depoimento como um dos cavaleiros anônimos que vão engrossar a festa em homenagem à padroeira da cidade.



“Sempre gostei muito da romaria, mas nunca desfilei. Este ano resolvi alugar um animal e desfilar”, falou. A égua já veio com a sela e o arreio e foi alugada junto ao Daniel Esperança, que tinha mais uns cinco animais e alugou todos para pessoas que irão participar neste domingo da 47ª Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana.



Para Gustavo, a romaria é um evento diferente, que atrai muita gente, inclusive de cidades de fora, da qual participam as famílias, com pessoas fazendo o que gostam, andando a cavalo, numa romaria que é bem organizada, saindo todos de um só local, no caso, o largo da Igreja São Joaquim. Uma confraternização que para ele, supera todas as diferenças, inclusive a religiosa.