Deu soco em mulher e foi preso por violência doméstica

A Polícia Militar foi acionada na Vila Santana por volta das 6h desta sexta-feira, dia 28, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local, foi realizado contato com as partes, sendo que a vítima, uma mulher, declarou que após uma discussão por motivos fúteis, o homem desferiu um soco no seu rosto, acertando seu nariz. Ao ser indagado, o homem confessor.

Foi dada voz de prisão a ele pelo crime de violência doméstica. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde a voz de prisão foi ratificada.