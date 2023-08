Em quatro dias, PM cumpre 4 mandados de prisão

A Polícia Militar cumpriu quatro mandados de prisão do dia 20 a domingo, dia 23. As apreensões aconteceram na Cohab 6, no Jardim Novo Mundo e no Jardim Dolores.

No dia 20, policiais estavam patrulhando na Cohab 6, quando, por volta das 17h, viram um rapaz que era de conhecimento da equipe que possuía mandado de prisão na esfera civil. O homem não acatou a ordem de parada e foi acompanhado.

Outras equipes da PM se juntaram à ocorrência e, durante conversa, um dos PMs efetuou um disparo de taser que não atingiu o homem, mas o deixou mais calmo. Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. O mandado foi constatado e ele foi levado à Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul.

No mesmo dia, por volta das 22h40, no Jardim Novo Mundo, um rapaz que possuía mandado de prisão foi visto dentro de uma casa. Era de conhecimento da equipe que ele estava condenado a dois anos e quatro meses de prisão pelo crime de falso testemunho. Na busca pessoal, nada foi encontrado. Ele foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista.

No sábado, dia 22, por volta das 19h30, PMs patrulhavam pelo Jardim Dolores e quando um rapaz viu a viatura, tentou esconder o rosto. Com a atitude suspeita, ele foi abordado e nada foi localizado, além de um celular e a quantia de R$ 137,50 em espécie. Durante pesquisa dos dados pessoais, foi constatado um mandado de prisão em seu nome. Ele foi levado ao Plantão Policial.

No domingo, dia 23, um adolescente foi pego no Jardim Dolores durante patrulhamento por volta das 14h30. Já era de conhecimento da equipe que havia um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude de Vargem em seu nome e ele foi visto em frente a uma casa com uma bicicleta.

Ele foi abordado e na busca pessoal foi encontrado R$ 60,50 entre cédulas e moedas. A equipe foi até a casa do infrator, onde fez contato com a irmã dele, que ficou responsável em receber o dinheiro. O rapaz foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista e, após, encaminhado à Fundação Casa Andorinhas, em Campinas.