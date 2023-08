Festa da Batata ainda maior

Vargem Grande do Sul é um expoente nacional da produção de batata. Há no município entidades consolidadas que buscam atender os anseios dos produtores e também a defender os direitos dos trabalhadores do campo.

Recentemente, foi desenvolvida uma campanha visando incentivar o consumo da batata e disseminar ainda mais a presença do produto na mesa do brasileiro. Há ainda um grande evento na cidade, a Festa da Batata, que coloca em evidência todos os anos a principal produção agrícola da cidade. Sem falar nos laboratórios e pesquisa e no desenvolvimento de melhorias em sementes e produção da batata no município.

Desde o início do plantio dos primeiros alqueires com batata na cidade, muito se tem avançado em toda cadeia produtiva desse tubérculo na cidade. Há muito investimento feito ainda na promoção e na divulgação da batata vargengrandense.

A retomada da Festa da Batata poderia ampliar ainda mais esse campo. Se nos primeiros anos do evento também se realizava uma grande exposição comercial e industrial dos empreendimentos da cidade, nas últimas edições, essa área da festa não tem apesentado uma evolução tão efetiva nesse sentido.

Uma sugestão para se aproveitar toda a publicidade que a festa gera na região, dos visitantes que atraem para acompanhar os shows e saborear os pratos a base de batata que são comercializados em parceria com as entidades assistenciais da cidade, é a realização de congressos, palestras e eventos técnicos em paralelo ao evento.

Com certeza essa é uma ideia que já deve ter passado pelas principais entidades ligadas ao setor na cidade. Elas próprias já realizam uma programação sólida de eventos ligados à cadeia produtiva da batata. No entanto, se algo nesse sentido avançasse, seria ainda mais interessante para o município e para os produtores.

Palestras sobre os atuais avanços científicos, sobre inovações tecnológicas, o que as universidades estão pesquisando, o que representantes do governo do Estado, do Ministério da Agricultura estão articulando para o setor, ou até mesmo, rodas de conversas com produtores locais, são ações que poderiam constar de um calendário que poderia acontecer junto à festa, o que agregaria no turismo de eventos da cidade, na disseminação de conhecimento entre os envolvidos e expandiria a liderança da cidade nesta área.