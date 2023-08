Foi preso após furtar fios de padrão de energia

Um rapaz foi preso por furto qualificado em flagrante na segunda-feira, dia 24, após tentar furtar um rolo de fios de casa na Vila Polar. A Polícia Militar foi acionada pela vítima por volta das 19h45, informando que chegou em sua casa e viu um rapaz pulando o muro da frente, de dentro pra fora, com um rolo de fio em suas mãos.

A vítima acompanhou o rapaz por várias ruas, mas acabou o perdendo de vista. Os policiais foram na cada da vítima e constataram o furto da fiação do padrão de energia.

Os PMs foram informados por populares que o procurado estava escondido em uma casa no bairro. A equipe o encontrou escondido nos fundos do quintal, embaixo de sacos de reciclagem. Na revista pessoal, nada foi localizado, porém o rapaz foi reconhecido pela vítima. Ao ser questionado, negou o furto.

Foi dada voz de prisão ao rapaz, que foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista e encaminhado à Cadeia Pública.