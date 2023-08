Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Antônio Tomásio, aos 80 anos de idade, no dia 22 de julho. Deixou a esposa Neusa Carnaroli; os filhos Edvaldo, Márcio e Denilson. Foi sepultado no dia 22 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Edson Moreira de Oliveira, aos 53 anos de idade. Foi sepultado no dia 23 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiz Henrique Rodrigues Novaes, aos 85 anos de idade, no dia 23 de julho. Deixou a esposa Vanda Milan Novaes; os filhos Luís Henrique, Marco Antônio e Cláudia; o genro Henrique Jorge; as noras Eneida e Andrea; os netos Henrique Novaes, Isabela, Lucca, Matheo, Maria Eugênia e Gabriela. Foi sepultado no dia 24 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ivone Ramos Oliveira, aos 67 anos de idade, no dia 24 de julho. Foi sepultada no dia 24 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Carlos Felice, aos 55 anos de idade, no dia 24 de julho. Foi sepultado no dia 24 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Carlos Ferreira dos Reis, aos 75 anos de idade, no dia 25 de julho. Viúvo; deixou filho; nora e neto. Foi sepultado no dia 25 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Theresa Rosalin da Costa, dona Therezinha, aos 88 anos de idade, nesta quarta-feira, dia 26 de julho. Viúva de João da Costa, deixa os filhos José Aparecido – o Zé Carteiro, a catequista Ana Zilda, Sueli e o Toninho da ambulância. Deixou ainda o genro Luís Carlos, as noras Alexandra e Isabel; os netos Fernando, Francisco, Isabel Cristina, Mariana, Ana Carolina e João; e os bisnetos Murilo, Rebeca, Arthur, Enrico e Rafael. Seu sepultamento aconteceu no dia 26 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marcos Urbano da Silva, aos 43 anos de idade, no dia 27 de julho. Deixou os pais Dionizio Urbano da Silva e Cleusa Eli da Silva; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 28 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Dirce Rosa Consolin, aos 79 anos de idade, no dia 23 de julho. Foi sepultada no dia 23 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Antônio Martha, aos 88 anos de idade, no dia 23 de julho. Foi sepultado no dia 23 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria de Lourdes Pereira da Silva, aos 75 anos de idade, no dia 24 de julho. Foi sepultada no dia 25 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Vera Lúcia Lissoni Nogueira, aos 67 anos de idade, no dia 26 de julho. Foi sepultada no dia 26 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria do Carmo Alves Machado, aos 50 anos de idade, no dia 23 de julho. Deixou o marido Elias de Jesus; os filhos Jaqueline e Lucas; os netos Ana Júlia, Miguel e Gabriel. Foi sepultada no dia 23 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Lucineia Marly Vasconcellos Paiva, aos 76 anos de idade, no dia 25 de julho. Deixou o marido Milton da Silva Paiva Júnior; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 25 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Geraldo José Vicente, aos 86 anos de idade, no dia 25 de julho. Deixou os filhos Rosalina, José, Alzimar, Rosana, Adenilson e Ana Paula. Foi sepultado no dia 25 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Edna Maria de Paula Grillo, aos 79 anos de idade, no dia 25 de julho. Deixou os filhos Antônio Carlos, Tânia e Edvaldo. Foi sepultada no dia 26 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria José Malafatti Silva, aos 64 anos de idade, no dia 25 de julho. Deixou o marido José Malafatti; os filhos Fernanda e Gustavo; genro e nora. Foi sepultada no dia 26 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marcelo Escuredo Martins, aos 49 anos de idade, no dia 26 de julho. Deixou os irmãos Sônia, Sueli, Silvio e Guaraci e os sobrinhos Mariana, Carlos Alberto e Aruã. Foi sepultado no dia 27 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Lúcio Máximo, aos 65 anos de idade, no dia 27 de julho. Deixou a esposa Lúcia Maria de Jesus; os filhos Adriana e Alessandro; genro e nora. Foi sepultado no dia 27 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.