No Jd. Dolores, homem foi agredido e teve itens roubados

Na madrugada de terça-feira, dia 25, por volta das 3h30, um homem e uma mulher entraram na garagem de uma residência no Jardim Dolores, onde reside um senhor de 65 anos de idade.

A mulher exigiu que a vítima lhe desse dinheiro e o senhor negou, porém os criminosos ameaçaram atear fogo na casa e no veículo da vítima. Diante das ameaças, a vítima acabou entregando dinheiro, porém o casal não se contentou e entrou na residência, agredindo o homem com chutes e socos, causando-lhe diversas lesões, especialmente no rosto.

Em seguida, os criminosos colocaram a vítima sentada no sofá amarrando seus braços e tampando sua boca com papel. Logo depois subtraíram uma televisão, um moedor de carnes, outra valor em dinheiro, um botijão de gás e documentos pessoais da vítima.

A vítima conseguiu se desvencilhar e solicitou ajuda, sendo que a Polícia Militar foi acionada. Durante o registro da ocorrência, policiais civis e militares, localizaram a televisão subtraída da vítima em uma residência na COHAB V, quando o morador foi autuado em flagrante por crime de receptação.

A partir daí os policiais civis conseguiram identificar as duas pessoas que entraram na residência da vítima, além de um outro que aguardava do lado de fora com motocicleta. Através de imagens de câmeras de segurança nas imediações da casa da vítima, foi possível observar que o indivíduo da motocicleta transportou a mulher com a televisão roubada.

No mesmo dia ele também foi localizado e preso em flagrante por crime de roubo qualificado. Os outros dois permaneceram foragidos, até que na quinta-feira, dia 27, após o delegado de polícia Antônio Carlos Pereira Junior pediu as prisões preventivas.

A Polícia Civil os encontrou escondidos em uma residência abandonada no Jardim Paulista, quando foram presos. Com eles, foi localizado o moedor de carnes, documentos da vítima e uma faca. Todos seguem presos na Cadeia Pública de São João da Boa Vista e os objetos subtraídos foram apreendidos, além da motocicleta utilizada no roubo e da importância de R$ 200,00 encontradas em poder de um deles.

Fotos: Policia Civil