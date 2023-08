Roubou carteira e entrou em luta corporal com a vítima

Após roubo de carteira, vítima e criminoso entraram em luta corporal e ficaram feridos na Vila Santa Terezinha. O caso aconteceu na quarta-feira, dia 26, por volta das 20h30 e a Polícia Militar foi acionada.

No local, a vítima segurava o autor do roubo e ambos estavam com lesões corporais, sendo que não foi possível identificar testemunhas do fato.

A vítima tinha um ferimento na nuca e escoriações pelo corpo e relatou o ocorrido. O rapaz que foi detido no local apresentava lesões no rosto e escoriações pelo corpo. Questionado sobre o crime, nada relatou e permaneceu em silêncio. Foi dada voz de prisão pelo crime de roubo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu no local e levou os envolvidos ao Hospital de Caridade. O autor do crime permaneceu internado aguardando transferência para hospital especializado devido fratura na mandíbula e nariz e a vítima foi liberada. A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Civil de São João da Boa Vista.