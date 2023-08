Tentou se esconder embaixo de cama, mas foi pego

Uma ocorrência de perturbação de sossego foi registrada na Vila Santana na sexta-feira, dia 21, por volta das 21h30. A Polícia Militar foi acionada por um rapaz que informou que vários homens estavam em frente à sua casa usando e vendendo drogas.

Os PMs foram ao local e viram um homem fazendo contato com vários usuários de drogas. Ao perceber a chegada da viatura, ele saiu com uma bicicleta e foi acompanhado por várias ruas, jogando a bicicleta e oito pedras de crack no chão na Rua Laranjal. As drogas estavam embaladas prontas para a venda.

O rapaz fugiu para dentro de uma casa, que foi cercada pela equipe. Os moradores saíram e informaram que o procurado estava embaixo da cama de uma senhora acamada. Ele foi encontrado e na busca pessoal um celular foi localizado.

Foi dada voz de prisão a ele e quando o rapaz foi colocado na viatura, várias pessoas saíram da igreja que havia na rua e tentaram impedir a equipe. O rapaz foi levado ao PPA e, junto com sua mãe, desacatou os PMs e funcionários do local.

Ele foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista e o delegado determinou a apreensão da droga e do aparelho celular para que depois seja realizado o inquérito da equipe. Após ser ouvido, o rapaz foi liberado.